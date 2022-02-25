Общественная палата просит помощи для нерестилищ Дагестана

Участники слушаний в Общественной палате назвали критическим состояние Аракумских и Нижне-Терских нерестно-выростных водоемов в Дагестане. Из-за заиления каналов под угрозой уничтожения находятся нерестилища ценных видов рыб и гнездовья птиц.

Общественная палата РФ (ОП) 24 февраля провела повторные общественные слушания, посвященные ситуации на Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемах. Расположенные на территории Дагестана в Бабаюртовской и Кизлярской зонах, они играют важную роль в сохранении рыбных запасов и биоразнообразия бассейна Каспийского моря — как место нереста более 15 видов проходных и полупроходных рыб.

После паводка в июле 2016 г. на реке Терек каналы, по которым поступала вода, занесло илом, озера сильно обмелели и стали зарастать. По итогам общественных слушаний, организованных комиссией ОП по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий совместно с Общественной палатой Дагестана в январе 2020 г., были разработаны рекомендации для органов власти по спасению водоемов. Однако в полном объеме они не были выполнены, и проблема сохранилась — Нижне-Терские водоемы уже потеряли 90% водной глади, сообщили Fishnews в пресс-службе ОП.

На слушаниях 24 февраля председатель Общественной палаты Дагестана Абдулмуъмин Ибрагимов назвал ситуацию на озерах катастрофой, которая может привести не только к потере водных пространств, но и к уничтожению рыбных хозяйств. Он пожаловался на нехватку финансирования для проведения мелиоративных работ по расчистке каналов.

«Определенные изменения имели место, но мы знаем, что та сумма, которая была определена еще тогда, уже была недостаточна. 100 млн рублей, которые были необходимы для разрешения поставленной проблемы, не были определены в бюджет региона, и вопрос остался нерешенным», — отметил представитель региональной общественной палаты.

Большой интерес к судьбе нерестовых водоемов проявили органы прокуратуры. По мнению Волжского межрегионального природоохранного прокурора Александра Илюшина, требуемая сумма не настолько большая, чтобы ее не найти. В рамках нацпроектов правительство выделяет на порядок большие средства для оздоровления Волги. Поэтому прокуратура видит задачей разобраться, кто в этой ситуации не выполняет свои обязательства.

Аракумские и Нижне-Терские нерестово-выростные водоемы внесены в государственный рыбохозяйственный реестр как объекты высшей категории рыбохозяйственного значения, напомнил член Общественного совета при Росрыболовстве Магомед Юсупов. В мае прошлого года пути их спасения обсуждались на заседании общественного совета, после чего Росрыболовство провело совещание в Дагестане, а позднее вопрос о помощи озерам глава республики поднял на встрече с Владимиром Путиным.

«Если мы в этом году не примем радикальных мер, летом нам будет обеспечена массовая гибель рыб в этих водоемах, потому что сегодня средний уровень воды в них, особенно в Нижне-Терской части, около метра. А это означает, что в теплый период там может быть кислородное голодание, поэтому нам нужны срочные меры», — подчеркнул Магомед Юсупов.

Первый зампредседателя комиссии ОП по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Айгун Магомедов предложил по итогам слушаний подготовить заключение и отразить в нем всю прозвучавшую информацию. «Всё, что здесь было сказано, мы там зафиксируем и направим правительству, всем федеральным органам власти, а также природоохранной прокуратуре на рассмотрение. На этот раз природоохранная прокуратура серьезно восприняла и почувствовала, что проблема архисерьезная и надо подключаться к ее решению», — резюмировал представитель профильной комиссии.

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