Рыбакам Вологодской области создали интерактивный сервис

На интерактивную карту сельхозугодий Вологодской области нанесли контуры рыболовных и аквакультурных участков, а также данные об их пользователях. Система предназначена как для бизнеса, так и для рыбаков-любителей.

Сервис разработан специалистами учреждения «Электронный регион», сообщили Fishnews в пресс-службе областного департамента цифрового развития.

Система предоставляет возможность любителям рыбной ловли и промышленным предприятиям оперативно получать актуальную информацию и скачивать ее в удобном формате. Данные геосервиса можно экспортировать в GPS-навигаторы.

Отмечено, что с помощью нового ресурса рыбаки смогут определить свое местоположение относительно границ участка и устанавливать орудия лова без нарушения законодательства. Кроме того, эти данные позволят рыбоохране быстро вычислять на водоемах сети нарушителей.

Напомним, схожий сервис — «Аквавосток» — создан для регионов ДФО для выбора участков под аквакультуру. Также интерактивной картой пользуются рыбаки Ямало-Ненецкого автономного округа.

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