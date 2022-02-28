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Лучших из лучших определила «Лига чемпионов»: в ней сражаются победители прошлых лет

«Сахалинский лед» блеснул призами

Одиннадцатые соревнования среди рыбаков-любителей «Сахалинский лед» отличились большим количеством призов и наград. Состязания не обошлись без нестандартных ситуаций.

Рыбалка — настоящая страсть жителей Сахалинской области, так что на реке Найба 26 февраля было многолюдно. Испытать удачу и свои рыбацкие умения сюда приезжают вместе с семьями, коллегами и друзьями.

За годы своего проведения «Сахалинский лед» стал по-настоящему народным, отметил, приветствуя участников и гостей состязаний, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

«Сахалинский лед» стал по-настоящему народным фестивалем, уверен президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

В этом году на соревнования заявилось 178 команд. За отведенное время они должны были поймать как можно больше наваги. Естественно, с соблюдением правил рыболовства. «Сахалинский лед» — это не только про соревнования, но и про бережное отношение к природе, напомнил главный судья состязаний, замглавы Росрыболовства Василий Соколов.

Замглавы Росрыболовства Василий СОКОЛОВ напомнил участникам состязаний о правилах и бережном отношении к природе

Представители самых успешных команд проходят в рыбацкий биатлон. Здесь им предстоит поймать по рыбине в каждом из четырех секторов. Побеждает тот, кто первым доберется до финиша. Такие «наважьи гонки» отдельно проводятся среди рыбаков и отдельно — среди рыбачек. Приз для мужчин серьезный — квадроцикл, так что за победу сражаются изо всех сил.

Добыча лучшего рыбака — квадроцикл

Мужской зачет в этом году отличился нестандартной ситуацией. Вадим Поярков первым отловился во всех четырех зонах, но уже на подходе к финишу его остановил судья — чтобы проверить, соответствует ли пойманная навага промысловому размеру. Потом запыхавшегося рыболова обступили журналисты — финишной прямой он не пересек. Зато это успел сделать Сергей Кононов. Получилась спорная ситуация: первым рыбу поймал один участник, а пересек финишную черту — другой.

Такого не было за все годы проведения состязаний, отметил Василий Соколов. В итоге решили, что претенденты на главный приз вновь встретятся на льду и лучшего определит поединок — до первого улова. Новый старт оказался удачным для Вадима Пояркова. Сергей Кононов получил звание призера «Сахалинского льда-2022» со вторым местом и 70 тыс. рублей. Третье место занял Семен Коляндра, приз — 40 тыс. рублей.

В женском биатлоне первой стала Наталья Мартынюк, в соревнованиях она участвовала впервые, и сразу — успех! Второе и третье места заняли Ирина Сиухина и Татьяна Балонова.

Без интриги не обошлась и Лига чемпионов, в которой соревнуются победители биатлонов прошлых лет. По условиям соревнований, побеждает тот, кто за 20 минут поймает больше рыбы. Михаил Хан и Дмитрий Дитковский взяли одинаковое количество рыбин. Лидера определило взвешивание: с перевесом в 200 г победу одержал Дмитрий Дитковский.

Ответственный этап командных состязаний — замер и взвешивание улова. Вся рыба должна быть промыслового размера

В командных состязаниях лучшей стала команда «Шахтер». Ее улов потянул более чем на 40 кг и обеспечил награду в 50 тыс. рублей. Среди женских команд самым увесистым уловом отличилась команда «ФИшка без Мэнoff» (приз — 20 тыс. рублей). Самую крупную рыбу поймала команда «Сахалиночки» — 43,6 см. Среди команд участников с особенностями здоровья победу одержал «Эдельвейс-1».

Музыка и яркие костюмы добавляли праздничной атмосферы

Самый опытный и самый юный рыбаки, самая яркая группа поддержки и самая колоритная команда — на «Сахалинском льду» традиционно множество номинаций.

Удачу можно было испытать не только в рыбалке, но и в специальной лотерее. Самым весомым ее призом стал телевизор.

Кубки и медали — далеко не все награды для участников «Сахалинского льда». В этом году на соревнованиях было особенно много разных призов

Уловы в этом можно было передать приюту для бездомных животных. «Сахалинский лед», как и в прошлом году, порадовал отличной погодой. Для тех, кто все-таки ухитрился замерзнуть, были оборудованы пункты обогрева и кухня с горячей едой и напитками.

За вклад в развитие спортивной и любительской рыбалки было отмечено агентство по рыболовству Сахалинской области. Отдельно организаторы поблагодарили сотрудников ГО и ЧС, обеспечивавших на льду комфорт и безопасность.

Соревнования «Сахалинский лед» проходили в 11-й раз

В следующем году соревнования станут еще более интересными. Планируется усиливать судейский корпус, чтобы состязания проходили максимально прозрачно.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Февраль 2022 г.

  • Лучших из лучших определила «Лига чемпионов»: в ней сражаются победители прошлых лет
  • Лидер «Рыбацкого биатлона» Вадим ПОЯРКОВ и его счастливая навага. Фото Юлии Прокопец
  • Участницы команды «Владимировны» увезли с соревнований не одну награду
  • Фестиваль состоялся на традиционном месте — в устье реки Найба
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