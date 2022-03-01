Государство поддержит дальневосточный бизнес

В связи с антироссийскими санкциями полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил проанализировать ход реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Задача — найти инструменты, включая господдержку, чтобы повысить эффективность экономики.

Поручение дано Минвостокразвития и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, сообщили Fishnews в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента. Также Минвостокразвития совместно с главами дальневосточных регионов поручено проанализировать работу системообразующих предприятий и представить предложения по дополнительным мерам государственной поддержки.

«Сложившиеся в результате санкций осложнения являются не только препятствием, но и дают возможности для локализации производств, снятия административных барьеров для бизнеса, развития новых промышленных мощностей. Мы можем научиться производить то, чего раньше не делали», — сказал Юрий Трутнев.

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