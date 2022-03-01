Житель ХМАО получил «условку» за осетровую рыбалку

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре к условному сроку приговорен житель Сургута за незаконный рыбный промысел. Добычей злоумышленников стали в том числе «краснокнижные» осетровые.

Приговор вынес Сургутский районный суд. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов группой лиц по предварительному сговору с применением самоходного транспортного плавающего средства в местах нереста и на миграционных путях к ним, с причинением особо крупного ущерба) и частью 3 статьи 258.1 УК РФ (нелегальные добыча и хранение «краснокнижных» водных биоресурсов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Гособвинитель представил доказательства того, что в мае 2021 г подсудимый со своим знакомым на реке Тромъёган, несмотря на действующий запрет на добычу ВБР, с помощью моторной лодки и плавной сети поймали двух сибирских осетров, 60 особей стерляди, а также 74 экземпляра язя и одного леща. Рыбным запасам страны был причинен особо крупный ущерб: более 560 тыс рублей.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры ХМАО, наказанием виновному стали пять лет три месяца лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Уголовное дело в отношении браконьера-соучастника направлено в суд для рассмотрения по существу. Также прокуратура подала иск о взыскании суммы причиненного ущерба.

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