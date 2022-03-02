Рыбаки освоили треть квоты по мойве

С середины февраля российские суда выловили 9,3 тыс. тонн мойвы в Баренцевом море — треть национальной квоты на 2022 г. При сохранении темпов мойвенная путина может завершиться уже через пару недель.

В Росрыболовстве 1 марта прошло заседание координационной группы по оперативному регулированию добычи мойвы в Баренцевом море. В этом году промысел возобновился после трехлетнего перерыва, связанного с низким уровнем запасов. По решению Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству к вылову в 2022 г. определено 70 тыс. тонн мойвы, из них около 28 тыс. тонн — национальная квота России.

Первое российское судно вышло в район добычи 15 февраля. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, сейчас экспедиция увеличилась до семи единиц флота. По информации Мурманского морского рыбного порта, на минувшей неделе первый улов мойвы — 2320 тонн — в Мурманск доставил транспорт-рефрижератор Arctic Spirit.

По данным Полярного филиала ВНИРО, главной особенностью весеннего промысла мойвы являются низкие темпы миграции. В первой декаде марта половозрелая мойва продолжит смещение из районов зимовки через Демидовскую банку в Центральный желоб.

В российской экономзоне с 1 по 7 марта ученые прогнозируют возможное формирование скоплений в северной и центральной части северо-западного склона Мурманской банки с последующим смещением западнее на Финмаркенскую банку. В экономзоне Норвегии плотное распределение рыбы ожидается на обширной акватории районов Мурманский язык, Нордкинская банка и Норвежский желоб.

По оценкам Североморского теруправления Росрыболовства, при сохранении текущей динамики промысла российская квота может быть выбрана в течение ближайших двух недель. ТУ поручено держать на контроле работу флота и еженедельно докладывать о загрузке холодильных мощностей в портах Мурманска и об объемах рыбной продукции, отправленной железнодорожным транспортом в Москву.

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