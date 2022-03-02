Рыбацкий флот Норвегии предостерегли насчет вод РФ

Рыболовная организация Норвегии Fiskebåt попросила своих членов не заходить в российскую исключительную экономическую зону до особого уведомления.

«Наши мысли в первую очередь обращены к тем, кто живет на Украине, но в то же время мы должны постоянно думать о том, какие последствия эта ситуация будет иметь для деятельности наших членов», — цитирует генерального директора Fiskebåt Аудуна Марака норвежское интернет-издание The Barents Observer.

Норвегия и Россия совместно используют рыбные ресурсы Баренцева моря. В рамках Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству стороны ежегодно договариваются о квотах — по треске, пикше, сельди, палтусу, морскому окуню и мойве, сообщает корреспондент Fishnews. Таким образом, норвежские рыбаки могут вести промысел в исключительной экономической зоне РФ и наоборот.

Аудун Марак считает, что возрос риск того, что норвежские суда могут столкнуться с проблемами во время добычи рыбы в ИЭЗ России. Он обратил внимание: в нынешних условиях МИДу Норвегии будет сложнее помогать своим рыбакам.

По данным The Barents Observer, сейчас в российской исключительной экономзоне нет норвежских рыболовных судов, так как ранее большая часть Баренцева моря была закрыта из-за военных маневров Северного флота ВМФ РФ.

Отмечается, что опасения Fiskebåt могут быть вызваны указом президента Владимира Путина о переводе сил сдерживания РФ в особый режим боевого дежурства.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews