Маточные стада будут регистрировать по новым правилам

Росрыболовство утвердило новый порядок регистрации ремонтно-маточных стад в соответствующем реестре. Документ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до сентября 2028 г.

Правила утверждены приказом Росрыболовства от 18 февраля 2022 г. № 89. Действующий порядок ведения реестра ремонтно-маточных стад утратит силу.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в новом документе, в частности, дополнительно прописаны правила регистрации ремонтно-маточных стад осетровых, используемых для товарной аквакультуры. Имеется и ряд других изменений.

Ранее Росрыболовство отмечало, что порядок разработан в соответствии с новой Методикой формирования, содержания, эксплуатации ремонтно-маточных стад в целях сохранения водных биологических ресурсов. Этот документ, вступивший в действие 1 сентября, содержит расширенный перечень информации о ремонтно-маточных стадах, ежегодно собираемых в ходе бонитировок.

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