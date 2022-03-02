Власти Камчатки проработают вопрос техобеспечения отрасли

В текущих условиях планируется отработать вопросы, связанные с обеспечением судов и заводов рыбной отрасли оборудованием и запчастями, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Глава Камчатки встретился с представителями системообразующих отраслей региона для обсуждения ситуации в экономике. Речь шла и о рыбном хозяйстве, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства края.

«Мы все знаем, что рыбохозяйственный комплекс — это львиная доля нашей экономики. Главный вопрос, который сейчас беспокоит всех: затронут ли ограничения экспорт российской рыбы на зарубежные рынки. Пока таких предпосылок нет, и мы все надеемся, что ввиду особого значения камчатской рыбы в частности и российской рыбы в целом для мировых рынков санкции не коснутся поставок рыбопродукции, а значит, рыбопромышленная отрасль продолжит поступательно развиваться», — цитирует пресс-служба главу региона.

Владимир Солодов отметил, что озабоченность вызывает поставка оборудования и запасных частей для заводов и судов. «Будем сейчас эти моменты отрабатывать, в том числе выстраивая новые схемы импортозамещения или переключения на других поставщиков», — заявил губернатор.

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