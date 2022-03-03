Барабашевский завод готов пополнять лососевые запасы Приморья

Барабашевский лососевый рыбоводный завод — один из крупнейших ЛРЗ в Приморском крае — готов к работе на полную мощность. Это подтвердила комплексная комиссия, обследовавшая предприятие.

Завод расположен в селе Барабаш. В составе комиссии ЛРЗ проверили специалисты Приморского теруправления Росрыболовства, Тихоокеанского филиала ВНИРО и краевого филиала Главрыбвода. Они детально осмотрели помещения производственного цеха, включая инкубационное и личиночное отделения, выростной цех и пруд по подращиванию. Обследование проводилось в преддверии выпуска молоди, а также в рамках подготовительных мероприятий к новому нерестовому сезону.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, замечаний выявлено не было. Производственные мощности завода полностью соответствуют всем предъявляемым требованиям и позволяют ему работать на полную мощность, выпуская порядка 19 млн штук молоди кеты ежегодно.

Сейчас в личиночно-выростных бассейнах находится молодь кеты, полученная из икры, заготовленной в ходе прошлогоднего нереста. Этой весной рыбы будет выпущена в реку Барабашевку и отправится к морю. Обследование завода проводилось в преддверии предстоящего выпуска молоди, а также в рамках подготовительных мероприятий к новому нерестовому сезону этого года.

Всего в Приморском крае работают шесть лососевых рыборазводных заводов суммарной мощностью выпуска 85,53 млн штук молоди в год.

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