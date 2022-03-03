Чукотка готовит стратегию для добычи лосося

Рыбохозяйственный совет Чукотки выработал предложения по организации предстоящей лососевой путины. Одна из рекомендаций — определить места для рыбаков-любителей вне границ рыболовного участка.

На заседании Чукотского рыбохозяйственного совета рассмотрели подготовленный Тихоокеанским филиалом ВНИРО проект региональной стратегии «красной» путины. В этом году прогнозируемые объемы вылова следующие: горбуша — 635 тонн, кета — 2,5 тыс. тонн, нерка — 516 тонн, голец — 360 тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЧАО.

Члены совета рекомендовали установить срок начала промысла для Западно-Беринговоморской зоны с момента открытия устьев рек и установления гидрологического баланса в реках Майныян и Пильгын.

Озвучены инициативы по изменению распределения групп водных объектов, на которых ведется промысел тихоокеанских лососей. Группу «Бассейн Анадырского лимана» предложено разделить на только морские и речные водные объекты. К речным объектам отнести те, что расположены в горле реки Анадырь, заливе Онемен, на реке Великая — участки № 185 и 11, а также участки, расположенные в горле рек Анадырь, Гуткумка и Танюрер.

Кроме того, участники заседания рекомендовали установить места любительской лососевой рыбалки вне границ рыболовных участков. Такая необходимость возникла из-за расторжения Северо-Восточным филиалом Главрыбвода договоров пользования на 17 из 20 участков для любительского рыболовства. Департамент сельского хозяйства и продовольствия ЧАО в сентябре 2021 г. предложил Росрыболовству определить в округе такие места, поскольку рыболовные участки, кроме тех, что находятся в Анадыре, являются нерентабельными, отметили в правительстве региона.

Также рыбохозяйственный совет одобрил предложения администрации городского округа Певек по внесению изменений в перечень уже существующих мест лова. Предполагается исключить четыре труднодоступных и удаленных от населенных пунктов места и дополнить список пятью новыми местами в районе Певека.

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