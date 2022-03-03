Российский бизнес пропустит Seafood Expo Global 2022

Организаторы международной рыбопромышленной выставки Seafood Expo Global были вынуждены отказать в участии всем российским компаниям, сообщил оператор национального стенда. На мероприятии, которое пройдет в Барселоне 26-28 апреля, экспозиция РФ представлена не будет.

«По независящим от нас причинам сегодня условия не позволяют обеспечить основные ценности, которыми наша компания руководствуется при работе с клиентами. Этому в том числе препятствуют логистические сложности при доставке экспонируемых образцов в Испанию и другие ограничения, касающиеся запрета авиасообщения и проведения финансовых операций», — сообщили Fishnews в компании Expo Solutions Group (она организовывала экспозицию национального стенда).

«Нам очень жаль, что происходящие события так повлияли на отрасль и бизнес-сообщество. Это время наша команда использует, чтобы закрепить позиции российской рыбы на альтернативных рынках и для работы над новыми направлениями», — прокомментировал генеральный директор ESG Иван Фетисов.

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