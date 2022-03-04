КРДВ уделит особое внимание развитию рыбной отрасли

В Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики создан департамент, специализирующийся на тематике рыбной отрасли. Заместителем генерального директора КРДВ по развитию рыбохозяйственного комплекса назначен Иван Новиков.

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, в ведении которой находятся дальневосточные и арктические зоны с особыми условиями для бизнеса, усиливает внимание к вопросам рыбной отрасли. Такое решение принято с учетом специфики регионов, отметили в КРДВ.

В корпорации появилась должность заместителя генерального директора по развитию рыбохозяйственного комплекса. На эту должность назначен Иван Новиков, ранее он работал на посту исполнительного директора, вице-президента корпорации. Был советником министра природных ресурсов РФ, занимал различные должности в коммерческих организациях Москвы и Приморья, в том числе в рыбной отрасли.

Также в структуре КРДВ создан департамент развития рыбохозяйственного комплекса, сообщает корреспондент Fishnews.

Такие изменения направлены на более эффективное решение вопросов отрасли на вверенных Минвостокразвития территориях Дальнего Востока и Арктики, рассказал Иван Новиков. Важнейшая задача, отметил он, привлекать инвестиции в регионы, обеспечивать законодательное сопровождение и комфортную среду инвесторам в рамках программы квот в обмен на инвестиции и вне ее. Речь идет о привлечении средств не только в развитие промысла и переработки водных биоресурсов, но и в развитие смежных отраслей — судостроения, торговли, логистики, отметил Иван Новиков.

«В фокусе внимания в отрасли и такие значимые направления, как рыбоводство и марикультура. Здесь необходимо совершенствование нормативной базы, выделение дополнительной акватории для реализации новых инвестпроектов», — заявил заместитель генерального директора КРДВ.

В корпорации также ставят перед собой задачу интеграции планируемых инвестиционных проектов с преференциальными режимами территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток, а также разрабатываемого особого режима на Курилах.

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