Рыбаки проводили зиму с прибавкой

На 28 февраля российские предприятия освоили в общей сложности 768,5 тыс. тонн водных биоресурсов. Это на 16,7 тыс. тонн, или 2,2%, выше уровня прошлого года.

Из общего вылова 605,7 тыс. тонн приходится на Дальневосточный бассейн, прибавка составила почти 8,6%, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Минтая освоено 464,3 тыс. тонн, трески — 26,1 тыс. тонн, сельди — 65,9 тыс. тонн.

В Северном бассейне объем добычи составил 76,5 тыс. тонн. Промысел трески принес 46,6 тыс. тонн, пикши поймали 14,9 тыс. тонн.

Рыбаки Западного бассейна освоили 13,6 тыс. тонн. Добыто 9,4 тыс. тонн шпрота и 3,9 тыс. тонн балтийской сельди.

В Азово-Черноморском бассейне в совокупности наловили 9,1 тыс. тонн. Из них 8,3 тыс. тонн приходится на хамсу.

Общий вылов в Волжско-Каспийском бассейне составил 12 тыс. тонн. Почти весь этот объем — килька: 11,4 тыс. тонн.

В конвенционных районах, исключительных экономических зонах иностранных государств и открытой части Мирового океана российский флот освоил 50,4 тыс. тонн.

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