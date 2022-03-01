Минтайщики встретили весну в плюсе по уловам

За два месяца российский вылов минтая на Дальнем Востоке достиг 464 тыс. тонн, на 14% превысив уровень прошлого года. Выпуск минтаевой продукции глубокой переработки продолжил укрепляться в феврале, отметили в профильной ассоциации.

Основной промысел ведется в Охотском море, где за два месяца добыто 413 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Ассоциации добытчиков минтая. В экспедиции работает до 94 единиц добывающего флота, включая 58 крупнотоннажных судов.

«К концу февраля основной промысел минтая переместился из Камчатско-Курильской подзоны, где уже освоено около 78% ОДУ, в Западно-Камчатскую подзону. По мере освобождения акватории от ледовых полей растет интенсивность промысла в Северо-Охотоморской подзоне», — рассказал президент АДМ Алексей Буглак.

В рамках совместной программы мониторинга тралового промысла на судах предприятий — членов ассоциации находятся 18 научных наблюдателей из Тихоокеанского и Камчатского филиалов ВНИРО, еще один наблюдатель готовится к отправке в район промысла. Эти специалисты собирают биологическую информацию о добыче минтая и прилове нецелевых видов, а также ведут мониторинг взаимодействия морских млекопитающих и птиц с орудиями лова.

«По нашим оценкам, с начала года выпуск филе минтая вырос на 45% по сравнению аналогичным периодом 2021 года, минтаевого фарша — на 100%, рыбной муки — на 22%. Увеличился выпуск сурими из минтая», — сообщил Алексей Буглак. Он отметил, что рост производства продукции глубокой переработки и муки обусловлен сокращением выпуска мороженого минтая и увеличением перерабатывающих мощностей как в море, так и на берегу.

«Продолжает расти количество судов, оборудованных линиями по производству филе. Дополнительный существенный вклад в общий объем производства филе и сурими вносят береговые заводы», — обратил внимание глава АДМ.

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