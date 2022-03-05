Курилам установят льготный налоговый режим

Парламентарии одобрили закон, предоставляющий налоговые льготы для новых организаций на Курильских островах. Поправки в Налоговый кодекс поддержали и Госдума, и Совет Федерации.

Госдума на заседании 4 марта приняла во втором и третьем чтениях изменения в Налоговый кодекс, устанавливающие особые условия ведения бизнеса на Курильских островах.

Как сообщает корреспондент Fishnews, организации, зарегистрированные на территории Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов после 1 января 2022 г., получат право на освобождение в течение 20 лет от уплаты налогов на прибыль и на имущество, а также земельного и транспортного налогов. Для бизнеса устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов: пенсионные — 6%, социальные — 1,5%, медицинские — 0,1%.

Чтобы воспользоваться льготой, предприятия должны соответствовать определенным критериям. Им запрещается иметь обособленные подразделения за пределами Курильских островов. Доля доходов от пассивной деятельности организации не должна превышать 10% от всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

На преференции не могут претендовать предприятия, которые производят или перерабатывают подакцизные товары, добывают или перерабатывают углеводородное сырье, являются посредниками или агентами, занимаются торговлей (кроме реализации товаров собственного производства). Налоговые послабления не коснутся и сферы вылова ценных видов ракообразных (за исключением артемии и креветки). При нарушении этих условий компании лишаются льгот.

Из числа льготников исключаются предприятия, образованные путем реорганизации действовавших на Курилах до 1 января 2022 г. компаний или присоединившие такие компании. Закон также ограничивает доступ к льготному режиму налогообложения для владельцев организаций, зарегистрированных на территории Курильских островов до 2022 г.

После рассмотрения в Госдуме в тот же день изменения в Налоговый кодекс были одобрены на заседании Совета Федерации.

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