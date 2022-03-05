Правительству добавляют полномочий для антикризисных решений

Одобрены изменения законодательства, которые, по замыслу властей, должны поддержать экономику в условиях санкций. Правительство получает возможность принимать меры оперативного реагирования.

Парламентарии 4 марта одобрили проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Госдума приняла изменения сразу в двух чтениях.

В пояснительной записке сказано, что поправки подготовлены «в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций».

Закон предусматривает наделение правительства дополнительными возможностями по принятию решений в 2022 г., сообщает корреспондент Fishnews. Кабмин сможет предусматривать особенности оценки соответствия выпускаемой в обращение на территории России продукции; определять специфику видов госконтроля, муниципального контроля, на которые распространяется закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в том числе может устанавливать мораторий на проверки, контрольно-надзорные мероприятия).

Возможно принятие оперативных решений в сфере лицензирования, аккредитации, аттестации, госрегистрации, квалификационных экзаменов.

Плановые проверки в отношении малого бизнеса предполагается отменить до конца 2022 г. При этом сохраняются случаи, когда проверки допускаются.

Также принят закон об изменении статей 4 и 45 части первой Налогового кодекса РФ — о продлении сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов.

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