Системообразующим предприятиям опять пообещали поддержку

В условиях санкций власти решили возобновить действие адресных мер поддержки для системообразующих организаций — по аналогии с решениями, которые начали использоваться в пандемию. Заявки на участие в программе по-прежнему будут приниматься через профильные министерства.

Постановление о правилах отбора участников программы поддержки системообразующих организаций подписал премьер Михаил Мишустин.

В перечень мер поддержки для системообразующих компаний, прошедших отбор на право ее получения, включены госгарантии, необходимые для реструктуризации имеющихся кредитов или получения новых, а также субсидии на возмещение затрат.

Потенциальным участникам программы не придется проходить стресс-тесты (обязательную оценку финансовой устойчивости) — этот пункт исключен из правил для упрощения доступа к господдержке, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Заявки на участие в программе подаются через профильные министерства. Они будут верифицироваться межведомственной комиссией Минэкономразвития.

Подписанным документом вносятся изменения в постановление правительства от 10 мая 2020 г. № 651.

Напомним, что в условиях пандемии в 2020 г. были составлены списки системообразующих организаций по разным отраслям. В перечень для рыбной промышленности были включены крупнейшие компании — «Норебо», «Океанрыбфлот», РРПК, «Гидрострой».

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