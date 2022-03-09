В Корякии появятся новые участки для рыбаков-любителей

Профильная комиссия в Камчатском крае приняла решение о формировании шести новых участков для организации любительского лова. Все они расположены в Корякском округе.

С предложением о формировании участков выступили администрации четырех северных районов Камчатки, составляющих Корякский округ, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого минрыбхоза. Решение комиссии было принято на основании рекомендаций Камчатского филиала ВНИРО, согласованных Северо-Восточным филиалом Главрыбвода и Северо-Восточным теруправлением Росрыболовства.

Участки расположены рядом с селами Каменское, Манилы, Усть-Хайрюзово, Тымлат, Пахачи, Вывенка. Решение предстоит согласовать с Росрыболовством.

Напомним, что в течение 2022 г. для жителей отдаленных сел Камчатки предполагается открыть 20 участков для любительской рыбалки. При этом краевой минрыбхоз подготовил проект законодательной инициативы по распространению на старожильческое население возможностей традиционного рыболовства КМНС.

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