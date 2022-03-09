«Капитану Брейхману» сделали прочное «тело»

На Северной верфи в Санкт-Петербурге завершили формирование корпуса третьего траулера-процессора проекта 170701 «Капитан Брейхман». Серия из десяти судов неограниченного морского плавания строится для группы «Норебо».

Сейчас на «Капитане Брейхмане» готовятся к окраске наружной обшивки корпуса. Начался монтаж винторулевого комплекса, который включает гребной вал, перо руля и винт. В дальнейшем будет произведен окончательный монтаж главного двигателя и редуктора.

«Завершается изготовление секции ходовой рубки и мачты. Из-за немалых габаритов они будут установлены после перевода траулера на открытый стапель. Кроме того, на заказе продолжается установка фундаментов и приварного насыщения», — рассказали Fishnews в пресс-службе Северной верфи.

На заводе отметили, что это уже четвертый заказ в серии, поэтому технологи и конструкторы детально проработали рабоче-конструкторскую документацию. Основная часть приварного насыщения и фундаментов смонтирована непосредственно в составе секций. Спуск судна на воду запланирован на май.

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