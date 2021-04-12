Флотилия «Норебо» ускорит комплектацию оборудованием

Группа «Норебо» и Северная верфь скорректировали техническую документацию и производственный процесс с учетом опыта первых трех траулеров. Это позволит ускорить строительство остальных семи судов серии.

Головной траулер-процессор «Капитан Соколов», который строится на Северной верфи по заказу группы «Норебо», готовят к началу затяжки магистрального кабеля. За два с половиной месяца корабелам предстоит проложить около 150 км кабельных трасс. На судне завершается грунтовка помещений, доделывают судовую изоляцию и устанавливают приварное насыщение.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе верфи, на траулер постепенно загружают составные части рыбофабрики. Это ленточные конвейеры, рыбообрабатывающие, сортировочные и упаковочные машины, морозильные камеры, бункеры, транспортеры, станции взвешивания. Все крупное оборудование уже находится на штатных местах. В июле придет очередь установки камбузного оборудования.

Недавно спущенный на воду траулер «Капитан Геллер» уже получил основное механическое, палубно-промысловое и рефрижераторное оборудование. Ведутся внутренние достроечные работы, начинается монтаж палубных кранов.

Работа над следующим серийным судном «Капитан Осташков» в самом разгаре. В машинное отделение уже погрузили главный двигатель, редуктор и другое габаритное механическое оборудование. На траулер доставили рыбомучную установку, а в ближайшую неделю привезут и дизель-генераторы. Судостроители заканчивают формирование кормы, заводят в корпус дейдвудную трубу, готовятся к монтажу винто-рулевого комплекса и приступают к строительству надстройки.

В рамках контракта с группой «Норебо» Северная верфь обязалась построить десять траулеров-процессоров проекта 170701. Завод, проектанты и рыбаки активно взаимодействуют по ходу строительства, в том числе внося корректировки в проект для более удобного размещения оборудования.

«Именно большая серия судов, которую мы сейчас строим для холдинга «Норебо», дает возможность на первой паре траулеров максимально выявить узкие места, исправить ряд недоработок проекта и усовершенствовать технологию отдельных заводских операций для достижения оптимального результата», – прокомментировал работу над первыми тремя судами гендиректор верфи Игорь Орлов.

Технический директор УК «Норебо» Павел Косолапов выразил уверенность, что уже четвертый траулер серии «Капитан Брейхман» построят значительно быстрее за счет того, что изменены требования к секционной сборке. «Документация уже откорректирована, и с четвертого заказа секции будут сдаваться с полным насыщением, чтобы потом, когда они уже объединены в блоки, не устанавливать это насыщение в менее комфортном, ограниченном для маневра пространстве», – отметил он.

Заказанная «Норебо» серия 81-метровых траулеров участвует в программе инвестквот как на Северном бассейне, так и на Дальнем Востоке. Кроме того, группа заключила контракт с верфью на четыре ярусолова для Дальневосточного бассейна и ведет переговоры по большому траулеру для промысла антарктического криля.

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