Рыбаки удерживают прибавку по минтаю

Российский вылов минтая на Дальнем Востоке превысил 520 тыс. тонн — это на 16% больше показателя на отчетную дату прошлого года. Основной объем приходится на районы Охотского моря, где добыто 466,2 тыс. тонн (+18%).

Из общего вылова по Охотоморью в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах суммарно освоено 343 тыс. тонн минтая, в Северо-Охотоморской подзоне — 121,7 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Тихоокеанской сельди с начала года поймано 71,3 тыс. тонн, из которых 67,1 тыс. тонн приходится на Северо-Охотоморскую подзону. Трески в Дальневосточном бассейне наловили почти 29 тыс. тонн.

На промысле минтая в Охотском море задействованы 92 судна, на сельди работали четыре единицы флота судна, на треске — три. По оценкам науки, промысловых усилий на добыче минтая достаточно, обстановка по сельди и треске улучшается, приближаясь к уровню прошлого года.

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