Красную книгу животных переиздали

Опубликован новый том «Животные» Красной книги РФ, в него вошли 443 объекта (на уровнях вида, подвида, популяции). Впервые в издание попали плотоядная косатка и каспийский тюлень.

Том включает 1128 страниц, очерки 443 видов и более 450 карт, сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды. Глава министерства Александр Козлов отметил, что выпуску новой Красной книги по животным предшествовала колоссальная работа, так как до этого она не издавалась в нашей стране более 20 лет — с 2000 г.

«Впервые занесены в Красную книгу РФ 29 новых таксонов птиц и 14 млекопитающих», — обратил внимание Александр Козлов.

Из обновленного перечня исключены некоторые объекты, например атлантический подвид серого тюленя. В число «новичков» Красной книги вошли плотоядная косатка и каспийский тюлень.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews