Мойва идет по плану

К 9 марта отечественные рыбаки выловили в Баренцевом море более 15,2 тыс. тонн мойвы, или 55% от национальной квоты. Ожидается, что при сохранении текущей динамики лимит будет выбран к концу марта.

Ход промысла обсудили на координационной группе по оперативному регулированию добычи мойвы в Баренцевом море. Заседание провел заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, сейчас в экспедиции работают три российских судна. Другой флот, который вел промысел неделей ранее, находится на перегрузе или сдаче уловов в портах.

По прогнозам Полярного филиала ВНИРО, в исключительной экономической зоне России до 13 марта скопления будут находиться в восточной части Рыбачьей банки на стыке с Юго-Западным склоном Мурманской банки с последующим смещением в юго-западном направлении, в Варенгер фьорд. В норвежской экономической зоне (НЭЗ) формирование промысловых скоплений ожидается на локальных участках акваторий районов Фулей и Маланг банка, Нордкинская банка и Норвежский желоб. Здесь сохранится концентрация мойвы в течение второй декады марта.

На заседании также обсудили ситуацию с приловами сайды на промысле трески. Территориальному управлению поручено повести разъяснительную работу с компаниями, которые превышают лимиты прилова.

Сферу действия рабочей группы собираются расширить. На следующих заседаниях планируется рассматривать вопросы добычи других объектов в Баренцевом море, в первую очередь трески, пикши и путассу.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews