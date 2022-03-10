У Музея ТИНРО — День рождения

Во Владивостоке 10 марта 1936 г. открылся Музей Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО). Выставки продолжают работать по сей день — в обновленном современном формате.

Сначала музей располагался в первом здании НИИ по адресу улица Ленинская, 20 (ныне здание Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева), напоминает PrimaMedia. Там были выставлены более 2 тыс. экспонатов, включая редкие виды рыб и морских животных.

Экспозиции переезжали вместе с институтом, который после реорганизации отраслевой науки стал Тихоокеанским филиалом Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. В октябре 2020 г. в ТИНРО официально открылись новые залы музейного комплекса.

На первом этаже основного здания (Шевченко, 4) можно познакомиться с редкими представителями южных морей и обитателями Охотского, Берингова и Японского морей. Примечательно, что посетитель этой экспозиции может не только увидеть морских обитателей, но и услышать звуки природы, например шум прибоя или крики моржей.

Обновление получил и Музей истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке, расположившийся в пяти залах на втором этаже здания института. Здесь развернуты экспозиции, отражающие все периоды развития отраслевых исследований в регионе и направления деятельности ТИНРО начиная с 1925 г.

«Сейчас выставки называются открытой экспозицией, — рассказали Fishnews в пресс-службе филиала. — Она продолжает работать и всегда ждет гостей».

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