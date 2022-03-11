Египет вкладывается в озера и аквакультуру

Египет начинает реализацию прогрессивного плана освоения озер, чтобы повысить объемы выращивания и экспорта рыбы. Власти рассчитывают, что к 2025 г. общее производство рыбной продукции в стране достигнет 2,5 млн тонн.

Соответствующее заявление сделал председатель Главного управления по развитию рыбных ресурсов (General Authority For Fish Resources Development, GAFRD) египетского Минсельхоза Салах Аль-Мисли. Его цитирует кенийская газета The EastAfrican.

По словам чиновника, 12% производства рыбы в стране приходится на озера. Салах Аль-Мисли отметил, что «аквакультурное» освоение озер Бардавиль, Буруллус и Манзала планируют завершить к концу 2022 г., а Марьют – к концу 2023 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Представитель министерства подчеркнул, что общее производство рыбопродукции в Египте непрерывно растет благодаря госпрограммам. В прошлом году этот показатель превысил 2,2 млн тонн, а в 2025 г. предполагается достичь 2,5 млн тонн. По словам Салаха Аль-Мисли, инвестиции в египетскую аквакультуру имеют большие перспективы и в ближайшее время правительство собирается представить важные национальные проекты в этой сфере.

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