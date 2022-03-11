Новая порция долей квот отправляется на торги

Росрыболовство запланировало в апреле аукцион по продаже долей квот вылова на Дальневосточном, Западном и Волжско-Каспийском бассейнах. На торги выставляется 46 лотов.

Федеральное агентство по рыболовству опубликовало документацию по проведению квотного аукциона.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ведомство предлагает приобрести доли квот для промысла в разных бассейнах. Для работы на Дальнем Востоке предлагаются доли квот вылова терпугов в Карагинской, Петропавловско-Командорской подзонах и Северо-Курильской зоне, шипощека в Южно-Курильской зоне, Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах, дальневосточных камбал в Северо-Курильской зоне, командорского кальмара в Южно-Курильской, Северо-Курильской зонах, наваги в Восточно-Сахалинской подзоне, макрурусов в Северо-Курильской зоне, трубачей в Западно-Сахалинской подзоне, ламинарии в подзоне Приморье, кукумарии в Восточно-Сахалинской подзоне.

В Западном бассейне на торги выставляются доли квот добычи атлантического лосося (семги) в Балтийском море и Финском заливе, балтийской сельди (салаки) в Балтийском море и Калининградском (Вислинском) заливе, судака в Финском заливе, речной камбалы в Балтийском море и трески в 26-м подрайоне (Балтийское море).

В Волжско-Каспийском бассейне предлагается доля квоты для промысла щуки в Каспийском море.

Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 15 апреля. Сами торги планируется провести в Москве в течение двух дней — 20 и 21 апреля.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

