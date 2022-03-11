Союз рыбопромышленников Севера прокомментировал информацию о портах Исландии

Пока никаких официальных уведомлений по поводу ограничения захода российских судов в исландские порты не поступало, сообщили в Союзе рыбопромышленников Севера. В Исландии переваливается сравнительно небольшой объем российской рыбы, отметили в объединении.

Ранее в интернете появилась информация о том, что министр рыболовства Исландии Свандис Сваварсдоттир отменила решение, согласно которому российские суда, ведущие промысел морского окуня в море Ирмингера, могли заходить в порты страны.

На сайте исландского правительства говорится, что российские власти будут официально уведомлены об этом решении и Береговая охрана Исландии также сообщит об изменении.

«Пока мы не видели никаких официальных уведомлений по поводу закрытия исландских портов для российских рыбаков. Есть только опубликованное в интернете выступление министра рыболовства Исландии», — заявил Fishnews генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк.

Он также отметил, что в исландских портах переваливался относительно небольшой объем уловов российского флота и не так много судов заходило туда для снабжения и бункеровки.

«Это в основном суда, которые промышляли окуня-клювача в море Ирмингера, и суда, работающие на черном палтусе у Гренландии. Это относительно небольшие объемы вылова — не больше 32-35 тыс. тонн. И то, конечно, не все эти объемы перегружались в исландских портах», — добавил руководитель СРПС.

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