Промысловики Камчатки выйдут на зубатку с апреля

В Камчатском крае 1 апреля открывается промышленный и любительский лов азиатской зубастой корюшки и гольцов. Соответствующее решение приняла региональная комиссия по анадромным.

Протоколом заседания также утверждены лимиты вылова корюшки и гольцов по пользователям, сообщает корреспондент Fishnews.

Ранее комиссия определила срок начала добычи этих рыб для традиционного промысла. Представители КМНС смогли начать корюшковую и гольцовую путину с 12 марта.

Суммарный рекомендованный к вылову объем азиатской зубастой корюшки и гольцов составляет в крае 3607,3 тонны и 4069 тонн соответственно.

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