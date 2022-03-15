Свидетельства морского регистра остаются в силе

В Российском морском регистре судоходства подчеркнули, что его исключение из МАКО не влияет на действительность и сроки выданных свидетельств. РС выполняет все обязательства перед клиентами в обычном режиме.

В связи с исключением из Международной ассоциации классификационных обществ (МАКО) Российский морской регистр судоходства (РС) выпустил памятку для судовладельцев, сообщает корреспондент Fishnews.

Отмечается, что полномочия РС по освидетельствованию судов остаются в силе независимо от факта нахождения в составе МАКО. Делегирование таких полномочий является исключительно прерогативой морской администрации государства флага, указывается в памятке.

В РС обращают внимание: в мире насчитывается около 150 классификационных обществ. Подавляющее их большинство не является членами МАКО, но имеет признания морских администраций государств флага.

Российский морской регистр судоходства по-прежнему остается одним из ведущих классификационных обществ, что регулярно подтверждается периодическими проверками различных морских администраций государства флага и независимыми органами по сертификации, подчеркивается в памятке. РС признан морскими администрациями 68 государств флага, имеет более 50 офисов по всему миру и необходимое число штатных инспекторов.

«Регистр заявляет, что решение Совета МАКО от 11 марта 2022 года никаким образом не влияет ни на состояние класса судов, классифицированных РС, ни на действительность или сроки действия свидетельств, выданных регистром в соответствии с полномочиями, предоставленными морскими администрациями», — говорится в памятке. Регистр продолжает выполнять все обязательства перед клиентами в обычном режиме.

С полным текстом памятки можно ознакомиться на сайте РС.

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