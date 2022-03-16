Владморрыбпорт планово обрабатывает уловы

График Владивостокского морского рыбного порта не изменился из-за внешнеполитической обстановки: суда с рыбопродукцией разгружаются по-прежнему оперативно. Часть товаров отправляется на склад, часть — сразу едет к покупателям. Подробности — в фоторепортаже Fishnews.





Мы стоим на причале ОАО «Владморрыбпорт», грузчики принимают рыбу с т/х «Царица». С охотоморской путины прибыли около 3 тыс. тонн мороженого минтая и 1,5 тыс. тонн сельди. Сейчас палеты с рыбой отправляют на склад, рядом ждут несколько грузовиков — они сразу увезут часть продукции отечественным заказчикам.

Разгрузка «Царицы» происходит в особом режиме. На судне установлены внутритрюмные дорожки и специальный лифт, с их помощью сложенная на палеты продукция подается прямо к борту «на выход». Там палету с коробками принимает береговой погрузчик и вывозит на причал. Такая перевалка гораздо более быстра и удобна, чем разгрузка с помощью крана.

«Мощности Владморрыбпорта позволяют нам выгружать 2,5 тыс. тонн в сутки, это хорошая скорость, — рассказала корреспонденту Fishnews руководитель группы по взаимодействию со СМИ компании Татьяна Антипьева. — Работа ведется круглосуточно».

Сегодня на разгрузке «Царицы» работают бригады № 5 и 24, которые регулярно обновляют собственные рекорды по приемке продукции и перевозке ее на склад. На погрузчиках установлено специальное навесное оборудование — сталкиватели. Они позволяют бережнее относиться к таре.

Рядом с «Царицей» стоит другой транспорт — «ФРИО Мурманск», который привез 660 тонн рыбной муки и более 2 тыс. тонн минтая. Трюм разгружают краном, вся продукция пока отправится на склад.

Складские мощности Владморрыбпорт активно наращивает. Рядом завершается строительство нового холодильника на 7,1 тыс. тонн.

Одно из преимуществ порта — контейнерный терминал. Для удобства и безопасности обслуживания рефконтейнеров построены пять специальных многоярусных эстакад.

Еще одну площадку для контейнеров построят на месте старого склада № 490. В итоге холодильные мощности ОАО «Владморрыбпорт» должны достичь 55 тыс. тонн единовременного размещения, в том числе 23 тыс. тонн на складах и 32 тыс. тонн в контейнерах.

Порт продолжает работать в обычном режиме. Вслед за «Царицей» в конце месяца в порт прибудет плавбаза «Царь». Рыбные грузы остаются самыми приоритетными для ВМРП. В текущем году компания планирует перевалить более 500 тыс. тонн таких товаров, в том числе около 150 тыс. тонн — в контейнерах.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews