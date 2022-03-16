Общественный совет рассмотрит планы Росрыболовства

Общественный совет при Росрыболовстве планирует 31 марта заслушать информацию о работе ведомства за прошлый год и задачах на предстоящий период.

На заседании 31 марта Общественный совет при Росрыболовстве планирует вернуться к теме, которая была отложена ранее. Будет рассмотрен проект доклада «Итоги деятельности Федерального агентства по рыболовству в 2021 г. и задачи на 2022 г.». Также должен быть представлен отчет о реализации Публичной декларации целей и задач Росрыболовства в 2021 г. и проект декларации на 2022 г.

Традиционно такие проекты общественный совет рассматривает в преддверии коллегии Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Также на заседании общественного совета предполагается вновь обратиться к вопросу об исполнении пользователями обязательств по освоению инвестиционных квот и производству продукции за 2020 — 2021 гг.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews