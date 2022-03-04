Не время для барьеров и реформ

Общественный совет при Росрыболовстве принял решение на внеочередном заседании вновь обсудить законопроект о втором этапе инвестквот. По мнению членов ОС, в текущих экономических условиях расчеты и обоснования разработчиков инициативы не применимы.

На заседании 3 марта Общественный совет при Росрыболовстве(ОС) планировал в рамках общественного мониторинга рассмотреть информацию об исполнении обязательств по освоению инвестиционных квот и производству рыбной продукции предприятиями — участниками первого этапа программы. Однако Росрыболовство не смогло предоставить официальную статистику, ограничившись предварительными либо неполными данными и только за один год.

«Добыто и переработано уловов порядка 211 тыс. тонн, — изложил предварительные цифры по инвестквотам в 2021 г. начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей Михалевич. — Порядка 21 тыс. тонн произведено филе рыбного — это филе минтая и филе трески в основном, порядка 11 тыс. тонн фарша».

Как сообщает корреспондент Fishnews, сравнить эти показатели с 2020-м представитель Росрыболовства не смог — нужные цифры снова где-то затерялись. Члены ОС не получили четкого ответа и на вопрос, все ли инвесторы первого этапа исполнили свои обязательства в полном объеме. С проблемами предприятий Северного бассейна, которые не могут выполнить эти требования из-за нестыковки с переводными коэффициентами, в управлении экономики тоже не горели желанием разбираться — мол, не тот функционал.

Председатель ОС Герман Зверев напомнил, что рыбаки попали в очень тяжелую ситуацию, поэтому логично ожидать, что регулятор будет быстро и эффективно реагировать на их обращения. «Если есть необходимость быстро скорректировать нормативную базу по инвестиционным квотам, для того чтобы обеспечить, защитить предприятия, значит, надо это делать», — подчеркнул он.

По мнению участников заседания, неготовность федерального агентства анализировать конкретные результаты применения механизма инвестквот выглядит по меньшей мере странно. Ведь именно эти результаты ведомство использует как основной аргумент, продвигая законопроект о втором этапе программы.

«В пояснительной записке, подготовленной управлением экономики, содержится очень много оценочных характеристик о том, как эффективно показал себя первый этап инвестиционных квот, как хорошо работают предприятия, а тут, оказывается, и данных-то отчетных нет», — указал Герман Зверев.

В ходе дальнейшей дискуссии члены ОС подняли вопрос об актуальности запуска второго этапа инвестквот с учетом изменившихся экономических условий. На предыдущем заседании совет выступил против предложенных сроков начала второго этапа для флота, новых аукционов по крабам и моллюскам, донаделения инвесторов дополнительными ресурсами, но поддержал инвестквоты для береговых перерабатывающих предприятий. Однако с тех пор позиция рыбацкого сообщества изменилась.

«В условиях того, что все экономические координаты, все расчеты разрушены, а пояснительная записка к законопроекту уже не имеет никакого отношения к реальности, мне кажется, нужно не предлагать какие-то дополнительные пункты или уточнения, своего рода тюнинг этого законопроекта. Нужно принимать решение о том, что этот законопроект в сложившейся ситуации дальше двигать вообще не нужно», — высказал мнение Герман Зверев. Его поддержало большинство участников обсуждения, которые приняли решение провести в марте внеочередное заседание ОС и повторно рассмотреть законопроект о продолжении инвестквот.

Член ОС Эдуард Климов предложил в рамках подготовки к этому заседанию также проанализировать административные барьеры, затрудняющие работу отрасли. «Я бы ставил вопрос о снятии всех барьеров для рыболовства, таких как проблемы с ветсанэкспертизой, потому что рыбаки сейчас работают по большому счету только на внутренний рынок. В сложнейших условиях стоит задача накормить страну. Мне кажется, все излишние барьеры, придумываемые чиновниками, нужно убирать», — отметил он.

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Анна ЛИМ, Fishnews