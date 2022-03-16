Тобольский рыбопитомник станет технологичнее

Тюменский филиал ВНИРО готовится к выклеву личинок сиговых для искусственного воспроизводства. Сейчас работы сконцентрированы на увеличении мощностей рыбопитомника «Тобольский».

В инкубационном цехе смонтировано холодильное оборудование — оно позволит регулировать температурный режим инкубации икры и тем самым управлять процессом выклева личинок.

«Технологии позволят независимо от температуры водоисточника задавать требуемый диапазон температур воды в инкубационных аппаратах, то есть четко устанавливать время выклева в оптимальный для зарыбления рыбопитомников период. Новое холодильное оборудование подключено к четырем стойкам, каждая — по 48 аппаратов Вейса, способных вместить 76,8 млн штук икры муксуна», — рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Также в связи с рекордным сбором икры муксуна и нельмы в «Тобольском» этой весной запустят новые производственные мощности по выдерживанию личинок — дополнительно заработают 50 рыбоводных бассейнов. Уже смонтировано плитное основание площадки под емкости.

В текущем году филиал планирует вырастить около 98 млн штук молоди сиговых: 36 млн мальков муксуна, 5 млн — чира, 7 млн — нельмы и 50 млн — речной пеляди. Ученые меняют структуру выпуска в сторону ценных видов, отметили во ВНИРО. В 2022 г., например, доля выпуска муксуна увеличится более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.

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