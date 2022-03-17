Уловы минтая заметно опережают график

С начала года отечественные пользователи освоили более 620 тыс. тонн минтая. Это на 70 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2021 г., отмечают в Росрыболовстве.

В Охотском море добыто 556,8 тыс. тонн (114% от уровня прошлого года). В том числе в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах суммарно выловили 401,8 тыс. тонн, в Северо-Охотоморской подзоне — 153,6 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

На промысле одновременно находятся 15 научных наблюдателей, чтобы получать максимально достоверную информацию о работе флота. По данным специалистов, в отличие от 2021 г. в тралах преобладает крупный минтай, приловы молоди в большинстве районов не превышают разрешенные величины.

Тихоокеанской сельди добыто 82,7 тыс. тонн — 97,3% к уровню прошлого года. Трески освоили 33,3 тыс. тонн (82,6% от уровня 2021 г.).

Промысел минтая в Охотском море ведут 95 судов, сельди — восемь, трески — шесть. В экспедиции установлено ежесуточное дежурство промыслового флота.

По информации Приморского теруправления Росрыболовства, стоимость доставки рыбопродукции ж/д транспортом из Владивостока до Москвы начала незначительно снижаться и составляет в среднем 17 рублей за килограмм. За прошедшую неделю в западные регионы страны по железной дороге отправлено 15,8 тыс. тонн рыбопродукции.

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