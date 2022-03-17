Минсельхоз передал предложения по системообразующим предприятиям

Минсельхоз направил в Минэкономики предложения по включению организаций АПК в перечень системообразующих — таким предприятиям обещана поддержка в условиях кризиса.

Напомним, что в условиях санкций власти решили возобновить действие адресных мер поддержки для системообразующих организаций — по аналогии с решениями, которые начали использоваться в пандемию.

Заявки на участие в программе должны подаваться через профильные министерства. Верификацией будет заниматься межведомственная комиссия Минэкономразвития.

Минсельхоз внес в правительство проект постановления о правилах субсидирования кредитным организациям и ВЭБ.РФ недополученных доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям в АПК по льготной ставке на операционную деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства, отвечая на запрос Fishnews. Стимулировать также планируется поддержку «дочек» системообразующих организаций.

«Максимальный размер льготного оборотного кредита не превышает 5 млрд рублей в год за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями правительства Российской Федерации. Льготная ставка — процентная ставка по льготному оборотному кредиту, составляющая 10% годовых.

В течение срока действия кредитного договора размер субсидии, предоставляемой уполномоченным банкам, рассчитывается исходя из 12% годовых, начисленных на остаток основного долга на каждую дату начисления процентов по кредитному договору.

Заемщик в течение периода действия кредитного договора сохраняет численность работников на уровне не менее 90% от их числа по состоянию на 1 марта 2022 года», — рассказали в пресс-службе о предлагаемых в проекте условиях.

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