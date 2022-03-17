Экс-советнику главы Росрыболовства вынесли приговор

Бывшего советника руководителя Росрыболовства Юрия Хохлова приговорили к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы за покушение на мошенничество. С учетом уже отбытого срока экс-чиновника освободили в зале суда.

Зная о желании жителя Москвы занять руководящую должность в госучреждении, Юрий Хохлов с сообщниками в 2016 г. пообещали ему добиться назначения за вознаграждение в 7 млн долларов, сообщили Fishnews в пресс-службе столичной прокуратуры. Потерпевший передал злоумышленникам 300 тыс. долларов, после чего один из фигурантов был задержан.

В дальнейшем взяли и остальных сообщников. Скрывавшегося от следствия Юрия Хохлова объявили в международный розыск, после задержания в Республике Кипр он был экстрадирован в Россию.

Пресненский райсуд Москвы приговорил подельников экс-чиновника к различным срокам. Сам Юрий Хохлов осужден к 4 годам 8 месяцам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей. Время его нахождения под стражей и под домашним арестом зачли в срок лишения свободы, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката подсудимого Игоря Зубера. Приговор в законную силу не вступил.

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