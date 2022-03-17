Минфин опубликовал подробности по сделкам с лицами «недружественных государств»

Министерство финансов РФ опубликовало информацию о направлении заявлений на согласование сделок с иностранными лицами, связанными с государствами, вводящими санкции.

Напомним, что со 2 марта для резидентов установлен особый порядок сделок (операций) с иностранными лицами, связанными с государствами, вводящими санкции. Разрешения на такие сделки должна давать Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Для этого создана специальная подкомиссия, которую возглавил министр финансов Антон Силуанов.

Подкомиссия наделена полномочиями по принятию решений о выдаче правкомиссией разрешений на осуществление резидентами сделок с иностранными лицами недружественных государств, а также валютных операций.

Заявления о выдаче разрешения, на основании которого подкомиссия принимает решение, представляется в Минфин России. Как сообщает корреспондент Fishnews, министерство опубликовало перечень сделок, на которые распространяется такое регулирования.

Порядок направления заявления, а также полный перечень прилагаемых документов указаны в пунктах 4-15 постановления правительства РФ от 6 марта 2022 г. № 295.

Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронных документов, подписанных с использованием электронной цифровой подписи.

Заявление и прилагаемые документы могут быть направлены в Минфин России по адресу электронной почты podcom@minfin.gov.ru либо по почтовому адресу: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9.

Прием заявлений и документов нарочно осуществляется по адресу: г. Москва, Ильинка, д. 9, 5 подъезд, комн. 121 (вход со стороны Большого Черкасского переулка).

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