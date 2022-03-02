Валюте ограничивают выезд

Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации». Ограничен вывоз из страны наличной валюты, вводится особый порядок сделок по ценным бумагам и недвижимости с иностранными лицами «недружественных» стран.

Указ от 1 марта 2022 г. № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» вступил в силу.

Со 2 марта вводится запрет на вывоз из страны наличной иностранной валюты или денежных инструментов в иностранной валюте на сумму более 10 тыс. долларов США.

С этого же времени для резидентов устанавливается особый порядок сделок (операций) с иностранными лицами, связанными с государствами, вводящими санкции. Решение также распространяется на сделки (операции) с лицами, находящимися под контролем этих иностранных лиц, независимо от места регистрации или места преимущественного ведения их хоздеятельности.

«В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением. Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенное решение, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов», — анонсировал изменения премьер Михаил Мишустин.

Как сообщает корреспондент Fishnews, под особое регулирование попадают сделки по предоставлению лицам иностранных государств рублевых кредитов и займов, а также сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество.

Разрешения на такие сделки будет давать Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Порядок выдачи должно установить правительство.

Мера распространяется на сделки (операции) с активами, которые иностранные лица приобрели после 22 февраля у иностранных лиц «недружественных» государств.

Сделки с ценными бумагами на бирже могут осуществляться на основании разрешений Центробанка по согласованию с Минфином.

Особый порядок не распространяется на сделки (операции) ЦБ и госорганы.

Банки вправе осуществлять переводы средств в иностранной валюте на корреспондентские счета в банках-нерезидентах с учетом ограничений, предусмотренных указом.

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