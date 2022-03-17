Россия уверенно выбирает квоту мойвы

К середине марта российский вылов мойвы в Баренцевом море превысил 18 тыс. тонн. Национальная квота освоена на 65%, отметили в Росрыболовстве.

Данные озвучили на совещании по актуальным вопросам промысла в Северном бассейне. Трески в Баренцевом море освоено 60,6 тыс. тонн, пикши — 17 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству. В общей сложности на мойве, треске и пикше работают 30 российских судов.

Добычу мойвы ведут три судна. Напомним, ее промысел возобновлен после трехлетнего перерыва.

Кроме того, отечественный флот облавливает путассу в подрайоне Рейкьянес (НЕАФК). Там освоено 14,5 тыс. тонн, работают пять судов.

Участники совещания отметили, что проблем со свободными холодильными мощностями в порту Мурманска нет, отправка уловов в центральную Россию идет штатно. В то же время есть сложности с доставкой продукции из Калининграда.

Западно-Балйтискому теруправлению Росрыболовства поручили совместно с Северо-Западным ТУ и региональными властями рассмотреть вопрос организации перевозки рыбы морским путем из Калининграда в Санкт-Петербург.

Кроме того, поставлена задача проанализировать возможность бункеровки судов РФ в зарубежных водах. Планируется подготовиться к оперативному реагированию на возможные проблемы с обеспечением топливом.

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