Камчатка попробует перекрыть воздушные пути для браконьерской икры

Эксперимент по регулированию перевозок лососевой икры воздушным транспортом планируется провести в Камчатском крае. С помощью дополнительных мер предполагается перекрыть каналы поставок браконьерской продукции.

Минсельхоз РФ подготовил проект федерального закона о тестировании новых мер по борьбе с транспортировкой нелегальной лососевой икры. Эксперимент планируется проводить на Камчатке с 1 августа 2022 г. по 1 августа 2025 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, авиаперевозчики, согласно законопроекту, обязаны будут включить в свои правила запрет на перемещение физлицами с территории края более 10 кг красной икры. Норматив предусматривается на человека за рейс. Речь идет о провозе как в личном багаже, так и в ручной клади.

Тестирование начнется с аэропорта Елизово. Сотрудники службы авиабезопасности воздушной гавани будут проверять багаж и ручную кладь на предмет соблюдения запрета. Если будет установлено превышение нормы, то они должны сообщить пассажиру о запрете и не допустить багаж или ручную кладь на борт «до устранения выявленных несоответствий».

Под икрой непромышленного изготовления понимается икра без заводской упаковки, содержащей маркировку и данные об изготовителе, импортере.

Правительство Камчатского края будет ежегодно отчитываться о ходе и результатах эксперимента в федеральный кабмин.

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