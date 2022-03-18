Рыбопромышленники ЕС попросили помочь отрасли

Представители рыбного хозяйства Евросоюза призвали руководство ЕС принять ряд срочных мер для поддержки отрасли в связи с резким удорожанием энергоносителей и логистики.

Комиссар ЕС по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс провел встречу с Europeche (Ассоциацией национальных рыбацких организаций Евросоюза) и EAPO (European Association of Fisheries Producer Organizations, Европейской ассоциацией организаций — производителей рыбной продукции), сообщает корреспондент Fishnews.

Президент Europeche Хавьер Гарат отметил, что отрасль уже несколько месяцев находится в чрезвычайно сложной экономической ситуации. «Сейчас цены на топливо достигли небывало высокого уровня», — цитирует руководителя ассоциации портал IntraFish.

Он также подчеркнул, что официальный или неофициальный запрет на ввоз российских рыбы и морепродуктов в Великобританию и ЕС может оказать колоссальное влияние на отрасль.

По словам Хавьера Гарата, сейчас во многих странах Европы цены на топливо достигли рекордно высокого уровня — 1 евро за литр. А максимально возможная цена, при которой европейские рыбаки могут работать с прибылью, — 0,6 евро, заявил президент Europeche.

Как пишет IntraFish, представители отрасли предложили меры по пяти ключевым направлениям. Это использование Рыбохозяйственного фонда ЕС для компенсации операторам судов дополнительных расходов, помощь рыбакам, вынужденным временно прекратить работу, поддержка производителей обеспечением временного хранения рыбы.

Другие инициативы — нарастить господдержку до 300-500 тыс. евро на судно и увеличить допустимые объемы переноса квот с одного года на другой с нынешних 10% до 25%.

В секторе также указали на необходимость введения дополнительных мер, таких как временное обнуление налогов на рыбные аукционы, продление срока «коронавирусного» кредитования или обнуление либо снижение НДС на рыбу и моллюсков.

Рыбопромышленники считают, что Евросоюз должен сосредоточиться на укреплении поставок рыбы и морепродуктов от компаний ЕС вместо стремления наращивать импорт.

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