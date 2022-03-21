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Минэкономразвития обнаружило почву для создания барьеров бизнесу в законопроекте о втором этапе инвестиционных квот и новых аукционах

Законопроект по инвестквотам и аукционам собрал замечания

Минэкономразвития обнаружило почву для создания барьеров бизнесу в законопроекте о втором этапе инвестиционных квот и новых аукционах — заключение министерства опубликовала ВАРПЭ.

Напомним, что в конце прошлого года Минсельхоз и Росрыболовство представили проект федерального закона, предусматривающий введение новых видов квот — для второй волны инвестиционных квот на Дальневосточном бассейне, аукционов по крабам и другим водным беспозвоночным.

Законопроект прошел оценку регулирующего воздействия, по итогам процедуры Минэкономразвития утвердило отрицательное заключение, рассказали в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Так, в заключении отмечено, что заявленная в сводном отчете потребность в еще большей загрузке российских верфей приведет к большей ресурсной нагрузке на предприятия в текущем периоде — как заказчиков, так и исполнителей строительства инвестиционных объектов, сообщает корреспондент Fishnews. Это требует более четкого планирования в сопоставлении с фактическими возможностями задействованных отраслей промышленности, заявили в Министерстве экономического развития. С учетом этого сроки изменений требуют дополнительного обоснования, полагают в ведомстве.

В Минэкономразвития напомнили о том, что, когда готовились первые крабовые аукционы, разработчики заявляли об ожидаемом повышении конкуренции в отрасли и приходе новых игроков. Но этого так и не случилось — напротив, произошла концентрация на рынке добычи краба.

«В особенности указанный фактор необходимо учитывать при принятии решения о доле распределения инвестиционных квот по моллюскам, учитывая, что в настоящее время вся квота распределена по историческому принципу, а основную часть работающих в данном секторе предприятий занимают субъекты малого и среднего предпринимательства», — говорится в заключении.

Ведомство обратило внимание на то, что предприятия с «историческими» долями квот планировали свою работу, исходя из наличия такой доли в течение всего срока ее действия (до 15 лет).

«В то же время преимущества при участии в аукционе получат заявители, в первую очередь имеющие в данный момент лучшее финансовое состояние, в том числе доступ к заемным средствам. Такой подход может привести к лишению части предприятий возможности осуществления данного вида деятельности, ухода с рынка и банкротству. Указанный риск требует оценки, в том числе в части того, что при принятии решения о победителях аукциона должна учитываться имеющаяся и впоследствии возникшая доминирующая доля на рынке», — подчеркнули в министерстве.

Минэкономики пришло к выводу, что разработчик законопроекта не обосновал наличие проблемы, на решение которой направлены предложенные изменения закона. Проект не отвечает закону «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», в нем обнаружены положения, которые приводят к дополнительным расходам региональных и (или) местных бюджетов, а также к снижению их доходов.

«В проекте акта выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», — резюмировали в Минэкономразвития.

В ВАРПЭ обратили внимание, что для подготовки заключения использовался прогноз издержек, предоставленный ассоциацией в рамках публичных консультаций.

Полный текст заключения смотрите в прикрепленном файле.

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