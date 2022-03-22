МИД заявил о прекращении «курильского диалога» с Японией

Министерство иностранных дел сообщило о принятии ряда мер в ответ на введение Японией односторонних ограничений против РФ. В частности, Россия выходит из межгосударственных диалогов о мирном договоре и о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

«Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Также РФ выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, сообщили Fishnews в пресс-службе МИД России. Кроме того, принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на эти острова на основе соглашений от 1991 и 1999 гг.

«Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства», — подчеркнули в министерстве.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отреагировал на это заявление во время дебатов в парламенте, пишет ТАСС.

«Мы считаем это абсолютно несправедливым и совершенно недопустимым, в связи с чем выражаем суровый протест. Мы не меняем свой курс на решение проблемы северных территорий и заключение мирного договора», — цитирует информагентство Фумио Кисиду.

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