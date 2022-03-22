Парламентарии предложили выйти из ВТО

Группа депутатов и сенатор внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о денонсации РФ протокола о присоединении к Марракешскому соглашению. Инициатива предусматривает, что прекращение членства России во Всемирной торговой организации освобождает ее «от всякого обязательства выполнять взятые на себя обязательства в дальнейшем».

Законопроект «О денонсации Российской Федерацией Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации...» опубликован в базе Госдумы.

Покинуть ВТО предложили представители партии «Справедливая Россия — За правду» во главе с руководителем партийной фракции в ГД Сергеем Мироновым, сообщает корреспондент Fishnews.

Разработчики законопроекта указывают на санкционные ограничения в отношении РФ.

«По своей природе экономические санкции предназначены для того, чтобы нарушить или полностью прервать экономические связи между Россией и другими государствами. Таким образом, они противоречат фундаментальным принципам ВТО, которые направлены на открытие рынков и обеспечение стабильных, безопасных, прозрачных и предсказуемых торговых отношений», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Парламентарии выступили за то, чтобы денонсировать Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г. и признать утратившим силу федеральный закон о ратификации протокола.

Такое решение авторы законопроекта объясняют защитой национальных интересов, необходимостью проведения протекционистской политики и ответом на санкционное давление.

Предлагается, чтобы закон — в случае принятия — вступил в силу со дня официального опубликования.

Напомним, что Россия официально стала членом ВТО в 2012 г. В рамках принятых обязательств РФ, в частности, обнулила таможенные пошлины на экспорт мороженой рыбы. Наша страна также участвовала в обсуждении вопроса об избыточных рыболовных субсидиях.

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