Таможня ответила на вопросы рыбаков

Дальневосточное таможенное управление представило ответы на волнующие рыбопромышленников вопросы по работе с новыми требованиями к вывозу отдельных товаров.

Вопросы поступили в рамках проведения встречи Консультативного совета по взаимодействию с участниками ВЭД при ДВТУ. Заседание состоялось 18 марта.

Как сообщает корреспондент Fishnews, правительство ввело до конца года запрет на вывоз определенных видов товаров, однако затем было принято корректирующее постановление от 17 марта 2022 г. № 390. Изменения должны в том числе обеспечить работу рыбопромыслового флота. В ДВТУ ответили на вопросы с учетом нового постановления.

Ответы на вопросы в рамках консультативного совета смотрите в прикрепленном файле.

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