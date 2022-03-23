Инвестиции в рыболовство отражаются на регионах

Инвестиции в рыбную отрасль приводят к росту зарплат, налоговых поступлений и занятости в прибрежных регионах. Об этом говорится в исследовании НИФИ, выполненном по инициативе Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота.

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) совместно с Научно-исследовательским финансовым институтом (НИФИ) Минфина представила предварительные результаты исследования влияния отраслевых инвестиций на развитие прибрежных территорий. Анализ социально-экономических показателей ключевых рыбодобывающих регионов России за 2017—2021 гг. подтвердил положительный эффект от притока инвестиций в рыбную промышленность.

«Рост зарплат, уплаты налогов и занятости в рыбной отрасли свидетельствуют о дополнительном запасе устойчивости, который обеспечен в регионах отраслевыми инвесторами», — отметила руководитель Центра отраслевой экономики НИФИ Инна Рыкова. — Это подтверждает своевременность и важность продолжения инвестиционных программ, в том числе для противодействия негативным внешним факторам».

Общую сумму привлеченных в отрасль инвестиций с января 2017 г. по сентябрь 2021 г. авторы исследования оценили в 210 млрд рублей. Поступления налоговых платежей и сборов в бюджеты всех уровней по виду деятельности «Рыболовство» за тот же период выросли на 88% — до 130 млрд рублей.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АСРФ, за неполных пять лет произошел рост социально-экономических показателей на Камчатке, в Приморье, на Сахалине, в Мурманской области и Карелии, где реализуются инвестиционные проекты в области рыболовства. По предварительным данным, объем реализации продукции рыбопереработки вырос на 106% — до 78,2 млрд рублей, число занятых увеличилось на 38% — до 13177 человек, а фонд заработной платы вырос на 8% — до 14,9 млрд рублей. В секторе морского рыболовства объем реализации продукции вырос на 71,7% — до 284,6 млрд рублей, число занятых — на 12,4% — до 24933 человек, фонд оплаты труда — на 50,3% — до 43,1 млрд рублей.

«Мы видим, что отраслевые инвестиции — важнейший элемент, определяющий развитие рыбных регионов, — прокомментировал президент АСРФ Алексей Осинцев. — Сегодня как никогда важно продолжать программы, обеспечивающие необходимые условия для долгосрочного развития, экономической безопасности государства и независимости от других стран».

Аналитики АСРФ также проводят оценку показателей развития гражданского судостроения в регионах постройки судов по программе инвестквот — это Санкт-Петербург, Калининградская область, Нижегородская область, Карелия, Приморский край и Хабаровский край.

Результаты исследования НИФИ будут опубликованы в июле 2022 г. — после уточнения данных за весь 2021 г.

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