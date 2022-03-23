Крымчане освоили производство белоногой креветки

В Раздольненском районе Республики Крым создано собственное родительское стадо белоногой креветки (ваннамей), обычно выращиваемой в Китае и Таиланде. Произведенные на экоферме 150 тонн отправили в другие российские регионы.

Это первый и пока единственный эксперимент по выращиванию белоногой креветки как в России, так и в Европе, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Обычно ваннамей (Vannamei) производится в Китае и Таиланде. Вес одной особи может достигать 40 г, длина — 15 см.

Сейчас успешно работает производство по получению крымского малька, уже адаптированного к водам Черного моря. Из рациона исключены иностранные сухие корма, используется только натуральный корм, добываемый на соленых озерах Крыма: мотыль, гаммарус, артемия. Экоферма планирует довести производство ваннамей до 1 тыс. тонн.

Ранее минсельхоз Крыма рассказывал об этом эксперименте: проект стартовал в 2015 г. на базе сельскохозяйственного кооператива «Рыболовецкий колхоз имени Крымских партизан». В 2018 г. был получен первый урожай, а в 2019 г. предприятие запустило 10 интенсивных прудов по выращиванию белоногой креветки общей площадью более 2 га. Запуск этих прудов позволяет увеличить плотность посадки личинок креветки до 300 тыс. мальков на гектар, что в три-четыре раза больше в сравнении с естественными прудами. Хозяйство получало господдержку по программе развития рыбного хозяйства.

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