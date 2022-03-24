Инвесторов предлагают поддержать субсидиями

Для поддержки участников программы квот под инвестиции будет рассмотрена возможность субсидирования процентной ставки по кредитам, сообщил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Вопросы обеспечения работы рыбной отрасли рассматривались на совещании, которое вице-премьер — полпред президента Юрий Трутнев проводил из Владивостока с участием представителей ведомств, региональных властей и предприятий.

Как стало известно Fishnews, Росрыболовство представило предложения по поддержке продолжения программы инвестиционных квот. Так, уже подготовлен проект постановления об увеличении на два года предельных сроков реализации проектов.

Обеспечить дальнейшее обновление мощностей в условиях сильно выросшей ключевой ставки, по мнению ведомства, поможет субсидирование инвестиционных кредитов на объекты инвестиций в рамках первого этапа программы. Такая мера предложена только на нынешний год. При этом, рассказали участники встречи, Росрыболовство сообщило, что уже нашло возможности финансирования путем перераспределения расходов по профильной госпрограмме.

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