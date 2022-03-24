Балтийская треска мельчает

Атлантический филиал ВНИРО завершил экспедицию в юго-восточной части Балтийского моря. Отмечено сохранение негативного состояния популяции трески: преобладают мелкие рыбы.

Рейс выполнялся с 7 по 21 марта на СТМ «Атлантида». Проведена учетная траловая съемка демерсальных рыб в исключительной экономической зоне и территориальном море России 26-го подрайона ИКЕС. Специалисты осуществляли учет трески и речной камбалы, оценивали размерно-возрастной состав донных рыб, их распределение, биологическое состояние и условия воспроизводства. Также ученые исследовали среду обитания водных биоресурсов. Сделано 16 контрольных донных тралений.

Наблюдения показали, что улучшения кислородного режима придонных вод в глубоководной части акватории в сравнении с 2021 г. не произошло.

Предварительные результаты учетной траловой съемки свидетельствуют о сохранении негативного состояния популяции трески. Для нее в последние годы характерно доминирование мелких особей. Как сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО, доля рыб длиной свыше 35 см (промысловый размер) составила менее 30%.

Популяция речной камбалы, напротив, находится в устойчивом состоянии. Отмечено формирование плотных нерестовых скоплений на свале глубин в диапазоне 75-81 м. Это позитивный фактор для успешности нереста вида в текущем году.

Взятые пробы доставлены в береговые лаборатории для камеральной обработки. Задачи экспедиции выполнены в полном объеме, отметили в филиале. Результаты съемки используют для прогноза вылова на 2024-й и последующие годы.

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